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Строительство домов
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Проекты домов из клееного бруса

Каталог из 22 проектов домов из клееного бруса под ключ. Цены на строительство домов из клеенного бруса, фото готовых домов, подробные комплектации, отзывы реальных заказчиков. Строим современные дома из клеенного бруса в комплектации под ключ в Москве и Московской области, а так же по всей России.

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Дом <span></span> "Сочи" 8 на 9.9
"Сочи" 8x9.9
Площадь:172.9 м²
Размер: 8 на 9.9
Двухэтажный
Цена: 5 412 964
только до 31 декабря
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Дом <span></span> "Юрмала" 10 на 9.6
"Юрмала" 10x9.6
Площадь:96 м²
Размер: 10 на 9.6
Одноэтажный
Цена: 3 802 245
только до 31 декабря
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Дом Дом в 2 этажа с террасой и балконом из клееного бруса <span></span> "Калининград" 9.5 на 9.4
Дом в 2 этажа с террасой и балконом из клееного бруса "Калининград" 9.5x9.4
Площадь:155.2 м²
Размер: 9.5 на 9.4
Двухэтажный
Цена: 4 208 919
только до 31 декабря
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Дом <span></span> "Геркулес" 7.8 на 11.4
"Геркулес" 7.8x11.4
Площадь:142.7 м²
Размер: 7.8 на 11.4
Двухэтажный
Цена: 4 595 757
только до 31 декабря
Подробнее
Дом Проект дома из клееного бруса с террасой <span></span> "баня Амур" 6 на 10.7
Проект дома из клееного бруса с террасой "баня Амур" 6x10.7
Площадь:62.2 м²
Размер: 6 на 10.7
Одноэтажный
Цена: 3 130 515
только до 31 декабря
Подробнее
Дом Дом в 2 этажа с балконом и террасой <span></span> "Карелия" 8 на 11.2
Дом в 2 этажа с балконом и террасой "Карелия" 8x11.2
Площадь:141.1 м²
Размер: 8 на 11.2
Двухэтажный
Цена: 4 842 351
только до 31 декабря
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Дом <span></span> "Волгоград" 11.4 на 15.9
"Волгоград" 11.4x15.9
Площадь:183.9 м²
Размер: 11.4 на 15.9
Двухэтажный
Цена: 6 028 487
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Смоленск" 9.6 на 9.1
"Смоленск" 9.6x9.1
Площадь:120.6 м²
Размер: 9.6 на 9.1
Двухэтажный
Цена: 4 132 875
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Журавль" 11.7 на 14.9
"Журавль" 11.7x14.9
Площадь:200 м²
Размер: 11.7 на 14.9
Двухэтажный
Цена: 5 951 340
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Аляска" 14.5 на 13
"Аляска" 14.5x13
Площадь:113 м²
Размер: 14.5 на 13
Одноэтажный
Цена: 5 984 403
только до 31 декабря
Подробнее
Дом Дом из клееного бруса с крыльцом и террасой <span></span> "Кедр" 14.2 на 13.3
Дом из клееного бруса с крыльцом и террасой "Кедр" 14.2x13.3
Площадь:254.8 м²
Размер: 14.2 на 13.3
Двухэтажный
Цена: 7 317 944
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Лиссабон" 13.3 на 11.1
"Лиссабон" 13.3x11.1
Площадь:191 м²
Размер: 13.3 на 11.1
Двухэтажный
Цена: 6 428 549
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Минск" 10.2 на 7.9
"Минск" 10.2x7.9
Площадь:124.5 м²
Размер: 10.2 на 7.9
Двухэтажный
Цена: 4 055 728
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Брест" 14.5 на 16
"Брест" 14.5x16
Площадь:168.3 м²
Размер: 14.5 на 16
Одноэтажный
Цена: 5 433 353
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Балтийский" 10 на 11
"Балтийский" 10x11
Площадь:167.9 м²
Размер: 10 на 11
Двухэтажный
Цена: 5 091 560
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Тайган" 12.1 на 13.8
"Тайган" 12.1x13.8
Площадь:228 м²
Размер: 12.1 на 13.8
Двухэтажный
Цена: 6 098 745
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Эльбрус" 9.5 на 12.6
"Эльбрус" 9.5x12.6
Площадь:184 м²
Размер: 9.5 на 12.6
Двухэтажный
Цена: 5 868 406
только до 31 декабря
Подробнее
Дом Дом из клееного бруса с мансардой <span></span> "Крым" 10.5 на 11
Дом из клееного бруса с мансардой "Крым" 10.5x11
Площадь:126.2 м²
Размер: 10.5 на 11
Двухэтажный
Цена: 4 077 770
только до 31 декабря
Подробнее
Дом <span></span> "Роттердам" 12 на 10.8
"Роттердам" 12x10.8
Площадь:172.4 м²
Размер: 12 на 10.8
Двухэтажный
Цена: 5 224 505
только до 31 декабря
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Дом <span></span> "Прометей" 9.4 на 11.2
"Прометей" 9.4x11.2
Площадь:101.9 м²
Размер: 9.4 на 11.2
Двухэтажный
Цена: 3 967 560
только до 31 декабря
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Дом <span></span> "Алтай" 13.2 на 15.2
"Алтай" 13.2x15.2
Площадь:286.5 м²
Размер: 13.2 на 15.2
Двухэтажный
Цена: 7 318 495
только до 31 декабря
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Дом <span></span> "Геракл" 11.4 на 8.8
"Геракл" 11.4x8.8
Площадь:125.2 м²
Размер: 11.4 на 8.8
Двухэтажный
Цена: 4 110 833
только до 31 декабря
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Дома из клееного бруса – дорогой, но популярный в последнее время вариант возведения жилья. Они привлекают людей энергоэффективностью, скоростью строительства и теплом внутри помещений. Еще несколько аргументов в пользу такого материала – минимальная усадка и отсутствие щелей, неподверженность гниению за счет качественной сушки. По этим причинам заказчики все чаще отдают предпочтение именно этому сырью для жилища.

Компания «Канадская изба» занимается строительством деревянных домов из клееного бруса более 10 лет. Мы предоставляем клиентам материалы, изготовленные собственноручно в соответствии с передовыми технологиями заготовок и переработок леса. Сырье проходит тщательный отбор по размеру и высушивается, благодаря чему при монтаже и дальнейшей эксплуатации дома не растрескаются. К тому же при обработке мы используем экологически безопасный клей, который не навредит окружающей среде и жильцам.

Преимущества дома из клееного бруса

Положительными моментами, благодаря которым этот материал снискал популярность, являются:

  • быстрые сроки осуществления заказа. Из-за минимальной просадки – всего 2% – строительные работы могут проводиться в сжатый период времени без перерывов на холодные сезоны и периоды осадков;
  • эстетически привлекательный внешний вид. Древесина подобного типа лишена недостатков натуральных срубов и придает фасаду своеобразное благородство;
  • разнообразие архитектуры благодаря возможности изготовления брусьев любой длины;
  • отсутствие необходимости в дополнительной герметизации – стены отличаются низкой теплопроводностью.

Единственный недостаток дома из клееного бруса – цена монтажных материалов. Брусья, в силу своих качеств и профессиональной обработки, выходят дороже, чем другое аналогичное сырье. Однако заказчики значительно экономят в дальнейшем благодаря достоинствам подобных строений, указанных выше.

Заказать дома из клееного бруса в компании «Канадская изба»

В каталоге работ клиенты смогут увидеть современные проекты: одноэтажные дома из клееного бруса, двухэтажные, дома из профильного бруса. Мы не останавливаемся на одном шаблоне, под который подгоняем каждый заказ: архитекторы фирмы разработали более 20 вариантов деревянных коттеджей, чьи планировка и фасад соответствуют стилям различных городов. Вы сможете заказать возведение красивых домов из клееного бруса под ключ в соответствии с приверженностью определенной стилистике: к примеру, проект «Аляска» нередко заказывают жители Мурманска и Сибири, «Крым» и «Сочи» пользуются популярностью у обитателей побережья.

Согласно чертежам каждого дома из клееного бруса (вне зависимости от его типа) в планировку стандартно входят несколько спален, холл, гостиная, терраса, санузел, балкон и лестница для подъема на второй этаж.

Если вы решили заказать строительство, мы организуем его быстрое возведение. В стоимость входят следующие виды работ:

  • непосредственно строительные и отделочные работы;
  • организация проживания для рабочих и видеотрансляции для осуществления контроля;
  • закупка всех необходимых материалов, прием на соответствующем этапе работ;
  • обеспечение регистрационными документами.

Сотрудники компании берут на себя геодезическую подготовку почвы, заливку фундаментом с буронабивными сваями, монтаж, кладку кровли, установку пластиковых окон и крепкой металлической входной двери. Также мы проводим электрику и подготовку инженерных систем. Подбираем оптимальные по цене и внешним данным стройматериалы (черепица, мансардные окна и т.д.) в соответствии с требованиями заказчика. Обращайтесь к нашим менеджерам, и уже в скором времени вы сможете наслаждаться новым жильем.

Процесс производства клеёного бруса

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