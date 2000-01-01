Дома из клееного бруса – дорогой, но популярный в последнее время вариант возведения жилья. Они привлекают людей энергоэффективностью, скоростью строительства и теплом внутри помещений. Еще несколько аргументов в пользу такого материала – минимальная усадка и отсутствие щелей, неподверженность гниению за счет качественной сушки. По этим причинам заказчики все чаще отдают предпочтение именно этому сырью для жилища.

Компания «Канадская изба» занимается строительством деревянных домов из клееного бруса более 10 лет. Мы предоставляем клиентам материалы, изготовленные собственноручно в соответствии с передовыми технологиями заготовок и переработок леса. Сырье проходит тщательный отбор по размеру и высушивается, благодаря чему при монтаже и дальнейшей эксплуатации дома не растрескаются. К тому же при обработке мы используем экологически безопасный клей, который не навредит окружающей среде и жильцам.

Преимущества дома из клееного бруса

Положительными моментами, благодаря которым этот материал снискал популярность, являются:

быстрые сроки осуществления заказа. Из-за минимальной просадки – всего 2% – строительные работы могут проводиться в сжатый период времени без перерывов на холодные сезоны и периоды осадков;

эстетически привлекательный внешний вид. Древесина подобного типа лишена недостатков натуральных срубов и придает фасаду своеобразное благородство;

разнообразие архитектуры благодаря возможности изготовления брусьев любой длины;

отсутствие необходимости в дополнительной герметизации – стены отличаются низкой теплопроводностью.

Единственный недостаток дома из клееного бруса – цена монтажных материалов. Брусья, в силу своих качеств и профессиональной обработки, выходят дороже, чем другое аналогичное сырье. Однако заказчики значительно экономят в дальнейшем благодаря достоинствам подобных строений, указанных выше.

Заказать дома из клееного бруса в компании «Канадская изба»

В каталоге работ клиенты смогут увидеть современные проекты: одноэтажные дома из клееного бруса, двухэтажные, дома из профильного бруса. Мы не останавливаемся на одном шаблоне, под который подгоняем каждый заказ: архитекторы фирмы разработали более 20 вариантов деревянных коттеджей, чьи планировка и фасад соответствуют стилям различных городов. Вы сможете заказать возведение красивых домов из клееного бруса под ключ в соответствии с приверженностью определенной стилистике: к примеру, проект «Аляска» нередко заказывают жители Мурманска и Сибири, «Крым» и «Сочи» пользуются популярностью у обитателей побережья.

Согласно чертежам каждого дома из клееного бруса (вне зависимости от его типа) в планировку стандартно входят несколько спален, холл, гостиная, терраса, санузел, балкон и лестница для подъема на второй этаж.

Если вы решили заказать строительство, мы организуем его быстрое возведение. В стоимость входят следующие виды работ:

непосредственно строительные и отделочные работы;

организация проживания для рабочих и видеотрансляции для осуществления контроля;

закупка всех необходимых материалов, прием на соответствующем этапе работ;

обеспечение регистрационными документами.

Сотрудники компании берут на себя геодезическую подготовку почвы, заливку фундаментом с буронабивными сваями, монтаж, кладку кровли, установку пластиковых окон и крепкой металлической входной двери. Также мы проводим электрику и подготовку инженерных систем. Подбираем оптимальные по цене и внешним данным стройматериалы (черепица, мансардные окна и т.д.) в соответствии с требованиями заказчика. Обращайтесь к нашим менеджерам, и уже в скором времени вы сможете наслаждаться новым жильем.

Процесс производства клеёного бруса